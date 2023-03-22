Режиссер из Татарстана награжден премией президента России

Владимир Путин лично вручил награду Айдару Заббарову. Фото: скриншот

В среду, 22 марта, в Кремле прошло вручение премии президента России Владимира Путина молодым деятелям культуры. Наградой за вклад в отечественное театральное искусство отмечен режиссер театра имени Галиаскара Камала Айдар Заббаров.

Заббаров поблагодарил за поддержку руководство республики, в том числе раиса Татарстана Рустама Минниханова. По его словам, любые творческие предложения и инициативы поддерживаются в регионе на всех уровнях, сообщает пресс-служба президента России.

Айдар Заббаров родился 10 июля 1991 года в Набережных Челнах. В 2018 году окончил Российской институт театрального искусства – ГИТИС, а теперь преподает на кафедре режиссуры драмы в этом же вузе. Его дипломный спектакль получил шесть номинаций на премию «Золотая маска». На сегодня режиссером поставлено уже более 10 спектаклей.

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