Запасы легкой нефти в России и мире уменьшаются: как ученый из Казани решил эту проблему

Представитель Казани вошел в топ-20 российских ученых, ставших участниками выставки «Наука в лицах». Фото: пресс-служба КФУ

Включительно по 28 февраля 2023 года в ГУМе проходит выставка «Наука в лицах», приуроченная ко Дню российской науки. На экспозиции будут представлены портреты 20 российских ученых, которые развивают науку и двигают Россию вперед. Одним из героев выставки стал старший научный сотрудник Казанского федерального университета Ирек Мухаматдинов, который разработал катализаторы для снижения вязкости нефти. Молодой ученый в беседе с «КП-Казань» рассказал, чем поможет его разработка при добыче нефти и трудностях, которые испытывает сейчас отечественная наука.

О ВЫСТАВКЕ

Ирек Мухаматдинов подал заявку на соискание премии президента России в области науки и инновации для молодых ученых за 2022 год и победил с разработкой катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов. После чего его пригласили поучаствовать в выставке «Наука в лицах».

- Эта выставка актуальна для нашей страны, нам нужно развивать свои отечественные разработки. Соответственно народ должен знать лица, так скажем, своих научных героев, знать, чем они занимаются, на что направлены их разработки и достижения, - поделился мнением казанский ученый.

ЧЕМ ПОЛЕЗНО ОТКРЫТИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ НЕФТЕХИМИИ

Вместе с командой он разработал катализаторы, которые помогают снизить вязкость нефти еще до ее добычи. Запасы «легкой» нефти в России и в целом в мире снижаются, но при этом остаются большие неиспользованные запасы «тяжелой» нефти. Разработка казанских ученых позволит решить эту проблему.

- Катализаторы преобразуют тяжелые компоненты вязкой нефти, тем самым легкая часть становится больше и добывать этот ресурс становится легче. При этом катализаторы не ухудшают качество «черного золота». Нефть выходит на поверхность уже более облагороженная и более легкая, - объяснил Ирек Мухаматдинов.

Сейчас разработка находится на стадии внедрения. Ученые уже успешно провели пять опыто-промысловых испытаний на различных месторождениях в Татарстане, Самарской области и даже на Кубе. Команда Ирека Мухаматдинова работает с такими крупными компаниями, как «Татнефть», «Зарубежнефть» и «РИТЭК». Вскоре этот список дополнит «Роснефть».

«МЫ ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД, НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ»

Ирек Мухаматдинов сообщил, что из-за мировой ситуации и введения санкций область нефтехимии и нефтепереработки столкнулась с проблемой доступа к зарубежным, и в частности к европейским рынкам. Заблокированы поставки различной химии и реагентов, необходимых для добычи нефти, нефтепереработки, катализаторов и перерабатывающей промышленности.

- Мы сейчас активно достаем из закромов то, что было разработано, и модифицируем, исходя из своего положения дел в нефтехимии и нефтепереработке. В целом я думаю, что мы движемся вперед, не останавливаемся. Надеюсь, что развитием в разных областях науки мы добьемся технологического суверенитета нашей страны, а может и какого-то даже глобального превосходства в мире, - поделился мнением казанский ученый.

ПРЕМИЯ ОТ ПУТИНА

8 февраля – в День российской науки в Москве Владимир Путин лично вручил молодым ученым знаки отличия лауреатов премии президента РФ. Среди них оказался и доцент Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Ирек Мухаматдинов.

Такой награды, а также выплаты в пять миллионов рублей, он был удостоен за изобретение тех самых катализаторов, которые помогают снизить вязкость нефти еще до ее добычи.

Изобретение казанского ученого отметили на самом высоком уровне. Фото: kremlin.ru

- Хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, а также совет при президенте России по науке и образованию за столь высокую оценку моего вклада в научный результат, - сказал казанский ученый. - Отдельное спасибо моим родителям, супруге и любимой дочери.

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