После завершения работ на новом мостовом переходе, строители приступят к реконструкции старого. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане приступили к реконструкции моста через реку Мензелю на трассе М-7 «Волга». В данное время там ведется работа по устройству четырех опор, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Проект включает в себя строительство дополнительного мостового перехода на 1103-м километре и реконструкцию существующей переправы 1980 года постройки. Специалисты приступили к возведению трехпролетного моста протяженностью 160 метров. Позже они займутся возведением ростверков, опор и ригелей.

Кроме того, пролетное строение соберут из металлических конструкций массой 800 тонн. Также на мосту появятся освещение и барьерные ограждения. После завершения работ на новом мостовом переходе строители приступят к реконструкции старого. В результате водители будут ездить по четырем полосам вместо двух существующих.

Напомним, в Казани капремонт моста по улице Назарбаева завершат осенью.

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