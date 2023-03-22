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НовостиОбщество22 марта 2023 8:01

В Татарстане весенний паводок начнется на две недели раньше

Его характер будет зависеть от погодных условий
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Сергея Захарова, при неблагоприятных прогнозах на четырех реках возможно достижение опасных отметок уровня воды.

По словам Сергея Захарова, при неблагоприятных прогнозах на четырех реках возможно достижение опасных отметок уровня воды.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане в 2023 году весенний паводок начнется на 10-15 дней раньше. Его характер будет зависеть от погодных условий. Об этом на брифинге сообщил глава Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров.

При неблагоприятных прогнозах на четырех реках возможно достижение опасных отметок уровня воды. Это реки Кубня, Карла, Берсут, Малый Черемшан. А на Куйбышевском водохранилище лед полностью растает ближе к концу апреля.

Как отметил Захаров, с осени было зафиксировано переувлажнение почвы на 123% от средних многолетних значений, а глубина промерзания с точностью наоборот. Так, большая часть территорий региона проходит на глубине 35-70 сантиметров при норме 65-120.

Кроме того, Казань и Лаишевский район стали лидерами в Татарстане по самому высокому проценту запасов воды в снежном покрове. Эти показатели достигли 126%. На этих территориях превышены средняя высота снега на 53% и толщина снежного покрова на 72%.

В Гидрометцентре республики идет круглосуточный мониторинг уровня воды. Каждый желающий может отслеживать эту информацию через интернет. Сведения там обновляются каждый час.

Напомним, в Татарстане на предотвращение последствий паводков направили почти 1,3 млрд рублей. Эти средства пошли на ремонт 45 гидротехнических сооружений, очистку русла рек и проведение берегоукрепления.

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