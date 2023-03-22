В Татарстане весенний паводок начнется на две недели раньше

По словам Сергея Захарова, при неблагоприятных прогнозах на четырех реках возможно достижение опасных отметок уровня воды. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане в 2023 году весенний паводок начнется на 10-15 дней раньше. Его характер будет зависеть от погодных условий. Об этом на брифинге сообщил глава Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров.

При неблагоприятных прогнозах на четырех реках возможно достижение опасных отметок уровня воды. Это реки Кубня, Карла, Берсут, Малый Черемшан. А на Куйбышевском водохранилище лед полностью растает ближе к концу апреля.

Как отметил Захаров, с осени было зафиксировано переувлажнение почвы на 123% от средних многолетних значений, а глубина промерзания с точностью наоборот. Так, большая часть территорий региона проходит на глубине 35-70 сантиметров при норме 65-120.

Кроме того, Казань и Лаишевский район стали лидерами в Татарстане по самому высокому проценту запасов воды в снежном покрове. Эти показатели достигли 126%. На этих территориях превышены средняя высота снега на 53% и толщина снежного покрова на 72%.

В Гидрометцентре республики идет круглосуточный мониторинг уровня воды. Каждый желающий может отслеживать эту информацию через интернет. Сведения там обновляются каждый час.

Напомним, в Татарстане на предотвращение последствий паводков направили почти 1,3 млрд рублей. Эти средства пошли на ремонт 45 гидротехнических сооружений, очистку русла рек и проведение берегоукрепления.

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