В Татарстане на предотвращение последствий паводков направили почти 1,3 млрд рублей

Суржко отметил, что остается актуальным вопрос с мостовыми сооружениями. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане на предотвращение последствий паводков направили почти 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Николай Суржко.

Эти средства были направлены на ремонт 45 гидротехнических сооружений, очистку русла рек с дноуглублением, а также проведение берегоукрепления и спрямление рек, ремонт и очистку водопропускных труб.

По словам замминистра, особое внимание необходимо уделить чернению и распиловке льда. Такая мера позволит сократить риски затопления вблизи мостовых переходов и на затороопасных участках. Эти работы необходимо провести в 17 районах республики.

Кроме того, Суржко отметил, что остается актуальным вопрос с мостовыми сооружениями. Так, требуется ремонт моста через реку Большой Черемшан вблизи поселка Урняк и моста через Казанку около села Качелино.

Напомним, в Татарстане во время паводка может подтопить 220 населенных пунктов.

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