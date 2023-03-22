В Казани восстановили движение трех трамвайных маршрутов

В Казани утром на остановке Ветеринарная Академия в направлении улицы Глазунова произошло столкновение двух автомобилей на трамвайных путях.
Фото: Иван Макеев
В Казани восстановили движение трамваев №№5, 6 и 7 от железнодорожного вокзала до улицы Академика Арбузова. Ранее проезд этих маршрутов был приостановлен из-за ДТП, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Утром на остановке Ветеринарная Академия в направлении улицы Глазунова произошло столкновение двух автомобилей на трамвайных путях. Там проводили работы аварийные службы.
- Движение трамвайных маршрутов восстановлено в полном объеме, - отметили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
Напомним, ранее в центре Казани троллейбус протаранил забор, водителя госпитализировали.
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