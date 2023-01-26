В центре Казани троллейбус протаранил забор, водителя госпитализировали

Водитель врезался в забор, уходя от столкновения. Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Авария с участием общественного транспорта произошла в Казани 26 января. Как сообщили в пресс-служба МУП «Метроэлектротранс», на пересечении улиц Шаляпина и Павлюхина троллейбус врезался в забор.

По предварительной информации электротранспорт подрезал автомобиль. В итоге водитель, уходя от столкновения, вырулил вправо и врезался в забор. От удара водитель получил травму. С места аварии его госпитализировали в больницу. Среди пассажиров пострадавших нет.

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