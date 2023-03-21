Станислав Козлов назначен прокурором Алькеевского района

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу. Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Старший советник юстиции Станислав Козлов приказом Генпрокурора РФ назначен на должность прокурора Алькеевского района Татарстана.

Станислав Геннадьевич работу в органах прокуратуры начал в 2007 году в должности помощника Елабужского городского прокурора. С 2018 по 2023 год занимал пост прокурора Новошешминского района.

Родился Станислав Козлов в Елабуге. Окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция».

Сегодня, 21 марта, прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу.

Ранее мы сообщали, что занимавший должность прокурора Алькеевского района Руслан Гизятов возглавил прокуратуру Новошешминского района.

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