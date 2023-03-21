Прокурором Новошешминского района Татарстана стал Руслан Гизятов

Руслан Гизятов родился в поселке Камское Устье. Фото: @prokrt

Прокурором Новошешминского района Татарстана назначили старшего советника юстиции Руслана Гизятова. Его коллективу надзорного ведомства представили во вторник, 21 марта. Об этом сообщает старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ранее должность занимал Станислав Козлов. Теперь он возглавляет прокуратуру Алькеевского района. Его новому коллективу представят 21 марта во второй половине дня.

Отметим, Гизятов родился в поселке Камское Устье. Он окончил Казанский государственный университет имени Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция». Службу в органах прокуратуры начал в 2001 году. С 2013 по 2023 года был прокурором Алькеевского района.

Напомним, новым замначальником полиции Татарстана назначен Ильгиз Хамитов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram