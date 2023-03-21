Пропавшая челнинка найдена мертвой в Санкт-Петербурге

Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам

Пропавшую в январе 2023 года жительницу Набережных Челнов нашли мертвой в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Женщине был 31 год. Ее тело найдено в Дудергофском канале.

Пропавшая жила в Северной столице последние несколько лет. Поисками женщины занималась полиция и волонтеры. Родители женщины живут в Набережных Челнах.

По предварительным данным, на теле не обнаружено признаков насильственной смерти. Причину кончины предстоит установить судмедэкспертам.

Ранее мы сообщали, что в Казани тело пропавшей женщины нашли закопанным в снегу.

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