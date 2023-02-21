Она была закопана в снегу: в Казани нашли тела женщин, пропавших при загадочных обстоятельствах

Обе женщины вышли из дома и бесследно пропали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казалось бы, на дворе 2023 год, кругом камеры, все телефоны отслеживаются и обществу нечего бояться. Но люди все равно продолжают бесследно пропадать. Поиски длятся днями, неделями, а то и годами. Особую помощь здесь правоохранителям оказывают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Так, на днях стала известна судьба двух пропавших в Казани женщин.

НАЙДЕНА, ПОГИБЛА

Холодным вечером 12 февраля 40-летняя Гульнара зашла в гости к своему близкому 23-летнему знакомому, который живет на улице Строителей. Он, как и полагается, встретил даму накрытым столом. Сели, выпили, закусили - начались задушевные разговоры. Поначалу, оба были в состоянии легкой эйфории, жизнь казалась прекрасной, а все насущные проблемы в этот вечер куда-то растворились. Так продолжалось еще несколько часов, пока алкоголь не сыграл с ними злую шутку.

Слово за слово, они сами того не заметили, как вечер перестал быть томным. Застолье переросло в пьяную ссору. По-хорошему, Гульнаре бы в этот момент встать и уйти, не дожидаясь дальнейшего развития событий. Но у судьбы на этот счет были свои планы.

- На почве личных неприязненных отношений злоумышленник избил ее и задушил шарфом, а затем вынес тело в огород и закопал в снегу, - гласит официальное сообщение следственного комитета Татарстана.

С момента убийства жизнь молодого человека превратилась в кошмар. Пока полицейские и волонтеры искали пропавшую Гульнару, он ждал, что за ним придут. Нервы сдали меньше, чем через неделю: взял с собой адвоката и отправился сдаваться в следственный комитет. Дал признательные показания и полностью признал свою вину. Молодого человека на время следствия и разбирательства по уголовному делу об убийстве отправили под стражу, в камеру СИЗО.

ПРОПАЛА БОЛЕЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ НАЗАД

В конце рабочей недели некоторые казанцы расслабляются где-нибудь в увеселительном заведении - отмечают пятницу. Не стала исключением и 45-летняя Альбина. 21 октября 2022 года она ушла с подругами в кафе, чтобы посидеть и поболтать по-девичьи за бокалом чего-нибудь игристого.

Подружки тихо-мирно общались своей компанией и ни с кем из посетителей кафе не завязывали знакомств. Альбина и вовсе жила со своей пожилой мамой и не могла позволить себе гулять до утра. Поэтому, когда стрелки часов немного перевалили за полночь, женщина покинула заведение и отправилась домой. Больше ее никто не видел.

Что произошло в тот роковой вечер никому неизвестно. Родные и друзья забили тревогу, к поискам женщины подключились и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Мы прозванивали больницы, морги, выезжали на поиски по близлежащим и отдаленным районам республики, распространяли листовки о ее пропаже в интернете, - говорит волонтер отряда.

Шли дни, недели, но все было тщетно. Где-то в глубине души мама пропавшей женщины все же надеялась, что дочь найдут живой и здоровой, но этому не суждено было сбыться.

Как сообщили в «ЛизаАлерт», в феврале Альбина была найдена погибшей. Причину и характер ее смерти пока никто не разглашает.

- Я думаю, что не так все просто. Цветущая, красивая женщина, которая ценит чувства мамы, ходит в мечеть, просто так берет и пропадает. Если вдруг с ней плохо стало на улице, то ее бы нашли в ближайшее время, а не через три с лишним месяца, - высказалась знакомая покойной Наталья.

Со слов женщины, Альбина была хорошим и душевным человеком. Стало быть, врагов у нее не могло быть, по крайней мере, Наталья о них не знала.

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