В Татарстане во время паводка может подтопить 220 населенных пунктов

Как отметил Нигматуллин, если прогнозы начнут сбываться, то районам необходимо будет перейти в режим повышенной готовности. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во время весеннего половодья может подтопить 220 населенных пунктов. Об этом в ходе заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил вице-премьер республики Рустам Нигматуллин.

Речь идет о 39 районах региона, где проживают 13,6 тысячи человек. В зоне вероятного подтопления находятся 10 социально значимых объектов, 47 участков автомобильных мостов, 22 моста и 3 объекта экономики.

Как отметил Нигматуллин, если указанные прогнозы начнут сбываться, то районам необходимо будет перейти в режим повышенной готовности, а в случае начала подтопления - в режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в зону возможного подтопления в Казани попадает 592 двора с населением 1,62 тысячи человек. В них проживают 359 детей до 14 лет и 717 пенсионеров.

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