Стало известно, какие поселки в Казани может затопить при резком потеплении

При резком потеплении не исключен паводок в жилых массивах, через которые протекают реки Казанка, Киндерка. Вертлевка и Нокса. Фото: Олег УКЛАДОВ

В зону возможного подтопления в Казани попадает 592 двора с населением 1,62 тысячи человек. В них проживают 359 детей до 14 лет и 717 пенсионеров. Об этом доложил начальник управления гражданской защиты города Фердинант Тимурханов на «деловом понедельнике».

При резком потеплении не исключен паводок в жилых массивах, через которые протекают реки Казанка, Киндерка. Вертлевка и Нокса. Затопить также может поселки Царицыно, Карьер, Вознесение, Малые Клыки, Аки, Новая Сосновка, Киндери, Кульсеитово, Константиновка и Самосырово. Больше всего дворов, которым грозит подтопление, располагаются в поселке Вознесение – 324 двора.

Напомним, ранее сообщили, что начало паводка в Казани прогнозируется в третьей декаде марта.

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