Новым замначальником полиции Татарстана назначен Ильгиз Хамитов

Фото: пресс-служба МВД

Указ о назначении полковника полиции Ильгиза Хамитова на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по Татарстану подписан 11 марта этого года.

Свою карьеру в правоохранительных органах Хамитов начал в 1995 году с должности оперуполномоченного группы уголовного розыска ОМ-1 Приволжского РУВД Казани МВД Татарстана. В 2009 был назначен на пост замначальника — главы отдела по борьбе с бандитизмом ОРЧ № 6 МВД. С 2017 перешел на пост руководителя управления уголовного розыска МВД по РТ.

СПРАВКА КП

Ильгиз Хамитов родился в 1976 году в деревне Большие Клыки Высокогорского района ТАССР. Образование получил в Казанском юридическом институте МВД России. Был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отличие в охране общественного порядка», «И.Д. Путилина», «За отличие в службе» трех степеней, «За боевое содружество», «За доблесть в службе». Также награжден нагрудными знаками: «Почетный сотрудник МВД по РТ» и «За отличную службу в МВД РТ».

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