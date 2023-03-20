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НовостиНедвижимость20 марта 2023 7:54

В Набережных Челнах ливневой канализацией не обеспечено 70% города

Об этом рассказал мэр Наиль Магдеев
Роман ЕФРЕМОВ
На строительство ливневок в одном комплексе необходимо порядка 250-300 млн рублей

На строительство ливневок в одном комплексе необходимо порядка 250-300 млн рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 70 процентов территории Набережных Челнов не имеет ливневой канализации. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил мэр города Наиль Магдеев.

- При строительстве, видимо, не хватило ресурсов. Но у нас есть проекты по строительству ливневой канализации. Поэтапно продолжаем эту работу. Для этого, понятно, нужны финансовые ресурсы, - отметил градоначальник.

Также Магдеев уточнил, что особенно непросто строить ливневую канализацию в старых комплексах. В новых микрорайонах эта работа идет более интенсивно. Так, на строительство ливневок в одном комплексе необходимо порядка 250-300 миллионов рублей.

Ранее первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев назвал причину затопления подземного перехода около остановки «Домостроителей».

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