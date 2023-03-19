Казанский «Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» в матче Первой лиги

Матч завершился со счетом 0:0. Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

В субботу, 18 марта, в Набережных Челнах состоялось противостояние казанского «Рубина» и «КАМАЗа» из татарстанского автограда. Матч 23-го тура Первой лиги чемпионата России завершился вничью со счетом 0:0.

«Рубин» прервал серию из четырех побед. Теперь сборная Казани занимает второе место в таблице Первой лиги с 44 балами, отставая от лидирующей калининградской «Балтики» на три очка. «КАМАЗ» в этом рейтинге расположился на восьмой строчке с 33 баллами.

Напомним, ранее «Рубин» обыграл «Кубань» в первом матче весенней части сезона. Матч завершился со счетом 2:1.

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