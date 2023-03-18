16 приусадебных участков затопило в Татарстане из-за перекрытия русла реки

С помощью специальной техники разрушили дамбу и углубили траншею для пропуска воды. Фото: МЧС Татарстана

В Татарстане произошло повышение уровня воды на реке Кубня. В связи с этим подтопило 16 приусадебных участков в селе Турминское Кайбицкого района, сообщает МЧС Татарстана.

На место прибыла местная оперативная группа с руководителем Исполкома района Алексеем Макаровым. Выяснилось, что для строительства трассы М-12 была обустроена земляная дамба, которая перекрыла русло реки. По этой причине вода начала заливать участки, также влияние оказали обильные осадки и таяние снега.

- Организованы работы по разрушению тела дамбы и пропуску поступающей воды. Полного подтопления населенного пункта не прогнозируется, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, В Татарстане на реках Кубня, Меша и Мелля тронулся лед. При этом на реках Актай и Малый Черемшан сохраняется ледяная перемычка, а на реке Кичуй начались подвижки льда.

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