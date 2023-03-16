На трех реках в Татарстане начался ледоход

Лед тронулся на реках Кубня, Меша и Мелля. Фото: Ксения Высотина

В Татарстане на реках Кубня, Меша и Мелля тронулся лед. При этом на реках Актай и Малый Черемшан сохраняется ледяная перемычка, а на реке Кичуй начались подвижки льда.

Уровень воды от 11 до 47 сантиметров увеличился на реках Свияга, Меш, Иж, Ик, Сюнь и Малый Черемшан. Однако это ниже опасных значений, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану. На реке Кубня в Кайбицком районе отмечается выход воды на пойму, которая затоплена на глубину 4 сантиметра.

Напомним, начало весеннего паводка в Казани ожидается в третьей декаде марта. Ранее мы рассказывали, какие поселки в городе может подтопить при резком потеплении.

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