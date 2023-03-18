В Тукаевском районе Татарстана в колодец упала 55-летняя женщина

Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью альпинистского снаряжения достали 55-летнюю женщину. Фото: МЧС Татарстана

Днем в пятницу, 17 марта, по улице Хлебосольная в деревне Азьмушкино Тукаевского района женщина упала в колодец. Очевидцы не смогли вытащить ее самостоятельно и вызвали на место экстренные службы, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью альпинистского снаряжения достали 55-летнюю женщину. Ее доставили до машины «скорой помощи».

Напомним, в Казани мужчина упал в колодец насосной станции и погиб. Трагедия произошла на улице Северо-Западная.

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