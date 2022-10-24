В Казани мужчина упал в колодец насосной станции и погиб

Тело горожанина извлекли и передали правоохранителям. Фото: МЧС Татарстана

Вечером в воскресенье, 23 октября, у дома №14Г по улице Северо-Западная в Казани мужчина упал в колодец насосной станции. Очевидцы не смогли найти его самостоятельно и вызвали на место экстренные службы.

Спасатели провели разведку, в ходе которой обнаружили сооружение, в котором находился колодец глубиной шесть метров, заполненный на два метра водой. На дне его было тело 36-летнего мужчины.

Труп извлекли и передали правоохранителям, сообщают в МЧС Татарстана.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана

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