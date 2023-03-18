В Набережных Челнах жители могут получить более 7 тысяч рублей на погребение умершего

Если умерший был пенсионером, то близким нужно лично подойти в Пенсионный Фонд. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Набережных Челнах жители могут получить более семи тысяч рублей на погребение умершего. Об этом сообщила заведующая отделения Республиканского центра материальной помощи Алия Львова.

По ее словам, в 2023 году размер пособия на погребение составляет 7,8 тысячи рублей. За его получением могут обратиться родственники, друзья, соседи, выделившие деньги на похороны. Если умерший был пенсионером, то близким нужно лично подойти в Пенсионный Фонд, в ином случае - в Республиканский центр материальной помощи.

Кроме того, для оформления пособия при себе необходимо иметь оригинал паспорта, свидетельство о смерти, справку о смерти по форме №11, трудовую книжку умершего, если она имеется. Подать заявление нужно не позднее шести месяцев с даты смерти человека. Если сроки упущены, то выплата невозможна.

Напомним, в 2022 году в Татарстане младенческая смертность сократилась на 24,5%. За прошлый год в республике скончались 123 ребенка в возрасте до года.

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