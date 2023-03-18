По словам гендиректора, существует колоссальная разница в численности персонала на разных предприятиях холдинга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гендиректор ООО «Сибур» Михаил Карисалов раскритиковал татарстанские заводы за низкую производительность труда. Об этом он сообщил на очередной онлайн-встрече руководства компании с сотрудниками.

По его словам, существует колоссальная разница в численности персонала на разных предприятиях холдинга. Так, на «Воронежсинтезкаучуке» работают 200 ремонтников, на «Нижнекамскнефтехиме» - 4 тысячи, на «ЗапСибНефтехиме» - три операторных, на том же НКНХ - 197. Это может стать причиной неконкурентоспособной на зарубежных рынках.

Также он отметил, что у сотрудников низкая мотивация. Так, несмотря на то, что рабочий день у них заканчивается в 17:30, многие уже в 16:50 уходят с предприятия. Эта ситуация вызвало негодование у Карисалова, ведь сотрудники отрезали себе 15% рабочего времени.

Напомним, в сентябре 2022 года в Казани ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «ТАИФ» подписали соглашение о слиянии. Таким образом, появится одна из крупнейших в мире нефтегазохимическая компания

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