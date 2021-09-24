В Казани подписали соглашение о слиянии компаний СИБУР и «ТАИФ»

Подписание соглашения прошло в Казанском Кремле в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова. Фото: president.tatarstan.ru

В эту пятницу, 24 сентября, в Казани ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «ТАИФ» подписали соглашение о слиянии. Таким образом, появится одна из крупнейших в мире нефтегазохимическая компания.

- В рамках закрытия сделки акционеры ТАИФ получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50%+1 акцию АО «ТАИФ». Кроме того, стороны договорились о досрочной реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров ТАИФ пакет акций компании. Обязательства СИБУРа по денежному возмещению во второй части сделки будут обеспечены выпуском нескольких серий биржевых облигаций. Таким образом, в течение нескольких дней, будут консолидированы 100% акций группы ТАИФ, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий, - сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Объединение этих компаний позволит усилить позиции России на рынках химической, нефтегазохимической и нефтегазовой отраслей, повысить конкурентоспособность отечественной продукции.

- Событие нерядовое. Очень крупная сделка, сделка мирового уровня. Решение, которое принято, - создание большой, глобальной компании, - нами поддержано, оно связано с дальнейшим ростом, - в свою очередь отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.