Жительница Набережных Челнов полоснула ножом по лицу любовницу мужа

В суде свою вину женщина признала Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд Набережных Челнов рассмотрел дело в отношении ревнивой горожанки, которая напала на женщину.

Инцидент произошел летом прошлого года. Подсудимая вместе со своим мужем была в гостях. В какой-то момент они с супругом поссорились, женщина ушла домой, а вот ее возлюбленный дома не появился. Ночью разгневанная челнинка отправилась искать его и нашла вместе с общей знакомой. В порыве ревности она схватила канцелярский нож, пошла в спальню и полоснула им по лицу «разлучницы».

В результате потерпевшая получила серьезную рану, ей необходимо будет провести пластическую операцию.

В суде свою вину женщина признала, в содеянном раскаялась. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года Приговор в законную силу еще не вступил.

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