Максут Шадаев провел заседание оргкомитета форума Kazan Digital Week-2023

Максут Шадаев присоединился к заседанию по видеосвязи. Фото: tatarstan.ru

В пятницу, 17 марта, глава Минцифры России Максут Шадаев провел по видеосвязи заседание оргкомитета форума Kazan Digital Week. Напомним, министр на днях был назначен руководителем организационного комитета мероприятия.

По словам Шадаева, в 2023 году форум должен пройти гораздо масштабнее по показателям посещаемости, по числу участников, в том числе международных. Такую задачу перед собой ставит оргкомитет, сазал министр.

Отметим, в прошлом году форум Kazan Digital Week посетили порядка 13 тысяч участников из 32 стран. Его главная задача - формирование пространства научной, технической и коммерческой коммуникации разработчиков и пользователей технологий, продуктов и услуг цифровой трансформации. В 2023 году форум пройдет в Казани с 20 по 23 сентября.

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