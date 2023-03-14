Оргкомитет форума Kazan Digital Week 2023 возглавил глава Минцифры России Максут Шадаев

Форум Kazan Digital Week впервые прошел в 2020 году. Фото: digital.gov.ru

Организационный комитет международного форума Kazan Digital Week 2023 возглавил глава Минцифры России Максут Шадаев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно распоряжению, в задачи комитета входят разработка и утверждение плана мероприятий и организаций взаимодействия органов власти.

Отметим, что сопредседателем оргкомитета утверждены замглавы Минцифры России Максим Паршин и Алексей Песошин. Также в его состав войдут руководители цифровых компаний, вузов, руководители татарстанских министерств и ведомств, представители банков и СМИ.

Отметим, форум Kazan Digital Week впервые прошел в 2020 году. Его главная цель - формирование площадки научной, технической и коммерческой коммуникации разработчиков и пользователей технологий, продуктов и услуг цифровой трансформации. В 2023 году форум пройдет в Казани с 20 по 23 сентября.

Напомним, в прошлом году форум Kazan Digital Week, посвященный цифровой трансформации России, собрал около 13 тысяч участников из 32 стран, было проведено порядка 120 тематических мероприятий.

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