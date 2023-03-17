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НовостиОбщество17 марта 2023 14:02

В Татарстане школы, где обучаются дети с ОВЗ, нуждаются в тьюторах

Частичным решением может стать организация практики студентов, которые получают педагогическое образование
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам детского омбудсмена в республике Ирины Волынец, на реализацию проекта «Ментальное здоровье» из регионального бюджета уже было выделено 200 миллионов рублей.

По словам детского омбудсмена в республике Ирины Волынец, на реализацию проекта «Ментальное здоровье» из регионального бюджета уже было выделено 200 миллионов рублей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане обеспокоенность вызывает отсутствие тьюторов в школах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Частичным решением может стать организация практики студентов, которые получают педагогическое образование.

С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, в решении данной проблемы может помочь и проект «Ментальное здоровье», на реализацию которого из бюджета республики было выделено 200 миллионов рублей.

- По итогам мониторинга от районов поступили предложения по развитию данного проекта. Они будут проработаны совместно с республиканской комиссией по делам несовершеннолетних и профильными министерствами. Так, в прошлом году был решен вопрос бесплатного обеспечения системы непрерывного мониторинга глюкозы крови у детей с сахарным диабетом, - заключила Волынец.

Напомним, в Татарстане растет количество детей на семейном образовании. На данный момент их около 2,5 тысячи.

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