Полпреда Дагестана в Татарстане Магомеда Муслимова доставили в суд

Дело рассматривается в Вахитовском районном суде. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 17 марта, в Вахитовский районный суд Казани доставили полпреда Дагестана в Татарстане Магомеда Муслимова. Предполагается, что сегодня на заседании ему изберут меру пресечения.

Напомним, накануне полпреда задержали сотрудники полиции Казани по подозрению в крупном вымогательстве. Предполагается, что он угрожал казанскому бизнесмену расправой, если тот не отдаст 6,7 миллиона рублей.

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