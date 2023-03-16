В Казани по подозрению в вымогательстве задержали полпреда Дагестана в Татарстане

Задержание провели сотрудники полиции. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудники полиции Казани задержали полпреда Дагестана в Татарстане. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о крупном вымогательстве, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах.

По информации ряда СМИ, подозреваемый угрожал казанскому бизнесмену расправой, если он не отдаст 6,7 миллиона рублей в уплату несуществующего долга. Предприниматель не стал платить и пошел с заявлением в полицию.

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