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НовостиПроисшествия16 марта 2023 9:36

В Казани по подозрению в вымогательстве задержали полпреда Дагестана в Татарстане

По предварительным данным, он требовал от потерпевшего передать ему 6,7 миллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Задержание провели сотрудники полиции.

Задержание провели сотрудники полиции.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудники полиции Казани задержали полпреда Дагестана в Татарстане. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о крупном вымогательстве, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах.

По информации ряда СМИ, подозреваемый угрожал казанскому бизнесмену расправой, если он не отдаст 6,7 миллиона рублей в уплату несуществующего долга. Предприниматель не стал платить и пошел с заявлением в полицию.

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