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НовостиПроисшествия17 марта 2023 11:14

В Волжске на реке Волге утонул рыбак

Он провалился под лед
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Сейчас возрастает вероятность провала людей и техники под лед.

Сейчас возрастает вероятность провала людей и техники под лед.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 9 утра 17 марта на реке Волге в Волжске произошло происшествие на воде. По предварительным данным, рыбак вышел на лед и провалился. Спасти его не удалось.

В ГУ МЧС России по Марий Эл предупредили, что сейчас возрастает вероятность провала людей и техники под лед. Особую опасность представляют места у береговой линии с растительностью, около мостов, неорганизованных ледовых переправ и большого скопления рыбаков.

Напомним, ранее в Йошкар-Оле спасли девушку, которая провалилась под лед и потеряла сознание.

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