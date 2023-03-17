В Волжске на реке Волге утонул рыбак

Сейчас возрастает вероятность провала людей и техники под лед.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В 9 утра 17 марта на реке Волге в Волжске произошло происшествие на воде. По предварительным данным, рыбак вышел на лед и провалился. Спасти его не удалось.
В ГУ МЧС России по Марий Эл предупредили, что сейчас возрастает вероятность провала людей и техники под лед. Особую опасность представляют места у береговой линии с растительностью, около мостов, неорганизованных ледовых переправ и большого скопления рыбаков.
Напомним, ранее в Йошкар-Оле спасли девушку, которая провалилась под лед и потеряла сознание.
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