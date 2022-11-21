Спасателей вызвали очевидцы. Фото: скриншот

Прошедшие выходные, несмотря уже на по-зимнему холодную погоду, выдались горячими для спасателей в Йошкар-Оле. В центре столицы Марий Эл 19 ноября вечером очевидцы в реке Малая Кокшага увидели девушку, она, по всей вероятности, была без сознания. Мокрая одежда тянула ее вниз под воду, но от гибели от утопления ее, видимо, спасала хрупкая льдина. Река до конца еще не замерзла, поэтому очевидцы не могли сломя голову кинуться на помощь девушке. Они вызвали спасателей.

Прибывшие на место специалисты тут же оценили ситуацию. Было принято решение, что на хрупкий лед в специальном костюме выйдет только один спасатель. К нему прикрепили трос. Мужчину успешно преодолел промоину около самого берега, но после и сам провалился под лед. Активно работая руками, спасатель прокладывал себе путь, словно ледокол.

Тонкая кромка, конечно, легко поддавалась, но все равно замедляла процесс. Все это время девушка не подавала видимых признаков жизни. Наконец, спасателю удается добраться до нее и удержать на плаву.

По сигналу его напарник и очевидцы начинают тянуть за трос. В считанные минуты оба оказываются на берегу. Девушка выжила. До приезда «скорой помощи» ее поместили в местный спортивный центр. Там спасенную отогрели. Она могла говорить, но объяснить, как она оказалась в ледяной воде, так и не смогла.

Как рассказала КП-Казань очевидец спасения и автор видео Августа Романова, она в тот момент хотела заснять закат, но тут увидела в воде человека. Появилось предположение, что он мог упасть с ближайшего моста. Когда прибыли спасатели, все следили за их действиями с замиранием сердца.

- Мы боялись, что человек уйдет под лед полностью и утонет. На поверхности была видна только голова в капюшоне . Когда девушку вытащили на берег, то сразу завели в спортивный центр, там ее отогрели под горячим душем. Одна из очевидцев принесла девушке из дома сухую одежду, чтобы она могла переодеться. Спасенную напоили горячим чаем, а после ее забрала «скорая помощь». Главное, что она жива! - поделилась с КП-Казань Августа Романова.

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