В Казани по подозрению в получении взятки задержали начальника ОП «Вишневский»

Задержанный является подполковником полиции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Начальник казанского отдела полиции «Вишневский» был задержан с поличным во время передачи ему денег за помощь в решении вопроса по нахождению иностранного гражданина на территории России, речь идет о 50 тысячах рублей, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах.

По его данным, сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного подполковника полиции уголовного дела о получении взятки.

Напомним, на днях был вынесен приговор экс-начальнику казанского ОП «Сафиуллина». Он обвинялся в «крышевании» парковок и получении взятки. Суд назначил ему наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима.

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