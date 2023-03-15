Бывшего главу ОП «Сафиуллина» в Казани Алексея Ершова отправили в колонию на 9,5 лет по делу о взятках

Экс-главу ОП «Сафиуллина» в Казани Алексея Ершова отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 15 марта, Приволжский районный суд Казани приговорил Алексея Ершова к 9,5 годам колонии строгого режима. Бывшему начальнику ОП «Сафиуллина» инкриминировали целый «букет» преступлений – от крышевания незаконных парковок за определенную денежную сумму до получения взяток в виде бесплатного банкета и продуктов за освобождение общепита от проверок.

По версии следствия, господин Ершов своими противоправными действиями за 15 лет «заработал» около 20 миллионов рублей. Конечно, помогла ему в этом высокопоставленная должность. Кроме того, он привлек к участию в проверенной схеме и своего заместителя Ильназа Ситдикова. Последний, кстати, вину в суде полностью признал, чего нельзя сказать о Ершове – он до конца настаивал на своей непричастности к преступлениям.

15 марта Приволжский райсуд Казани вынес приговор по этому резонансному делу. Ершов получил 9,5 лет колонии строгого режима с лишением права работать в органах, Ситдиков отделался легче – ему дали 4,5 года «условки».

Кстати, по информации ряда местных СМИ, экс-глава ОП «Сафиуллина» намерен обжаловать строгое решение судьи.

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