В Казани экс-руководителей «Тимер Банка» осудили по делу о растрате миллиарда

Ранее предполагалось наказать фигурантов девяти и восьми годами колонии соответственно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Вахитовском районном суде Казани вынесен приговор по делу экс-председателя «Тимер Банка» Айрата Камалова и бывшего первого зампредправления «Татфондбанка» Рамиля Насырова, сообщает пресс-служба районного суда.

Так, Насырова суд приговорил к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. А Камалову назначили три года и два месяца колонии. Сторона гособвинения, в свою очередь, просила для них девять и восемь лет колонии соответственно.

Напомним, бывшим топ-менеджерам вменяли махинации перед банкротством «Татфондбанка». Незадолго до этого они умышленно подписали договор с указанным финансовым учреждением от имени «Тимер Банка». Его суть была в передаче требований по кредитам сторонней организацией на сумму почти в 936 миллионов рублей. Эти деньги, как следует из материалов уголовного дела, были переданы «Тимер Банком» в Татфондбанк. После этого организация-должник перестала платить за кредиты, а затем и вовсе получила статус банкрота. Свою вину фигуранты дела не признали, просили суд их полностью оправдать.

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