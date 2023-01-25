В Казани бывших руководителей «Тимер Банка» прокуратура потребовала посадить в колонию на 17 лет

Ни один из этих бывших топ-менеджеров свою вину так и не признал. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В эту среду, 25 января, в Вахитовском районном суде Казани начались прения по делу о присвоении или растрате почти 936 миллионов рублей. В этом обвиняют бывшего председателя совета директоров «Тимер Банка», экс-первого председателя правления Татфондбанка Рамиля Насырова, а также бывшего главу «Тимер Банка» Айрата Камалова.

Первой в прениях выступила сторона гособвинения. Так, она потребовала отправить в колонию общего режима Насырова на девять лет, а Камалова – на восемь лет, сообщает прокуратура Татарстана. При этом с обвиняемых хотят еще и взыскать штраф в размере одного миллиона рублей с каждого.

Напомним, бывшим топ-менеджерам вменяют махинации перед банкротством Татфондбанка. Так, утверждается, что незадолго до этого они умышленно подписали договор с указанным финансовым учреждением от имени «Тимер Банка». Его суть была в передаче требований по кредитам сторонней организацией на сумму почти в 936 миллионов рублей. Эти деньги, как следует из материалов уголовного дела, были переданы «Тимер Банком» в Татфондбанк. После этого организация-должник и вовсе перестала платить за кредиты, а затем и вовсе получила статус банкрота. К слову, ни Рамиль Насыров ни Айрат Камалов свою вину в присвоении или растрате так и не признали.

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