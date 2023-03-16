Мэр Ильсур Метшин проверил ход ямочного ремонта в Казани

Всего будут отремонтированы участки дорог общей площадью 30 тысяч квадратных метров.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В четверг, 16 марта, мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход ямочного ремонта дорог в городе. Сегодня работы проходили на пересечении улиц Фучика и Сафиуллина в Приволжском районе – на этот участок часто жаловались автомобилисты.
По словам градоначальника, ямочный ремонт – это временная мера, которая используется до того, как начнутся полноценные дорожные работы после майских праздников. Дорожники также трудятся на улицах Тэцевской, Право-Булачной, Лево-Булачной, Рихарда Зорге, Химической, Петербургской, Декабристов и Горьковском шоссе.
Напомним, ямочный ремонт дорог в Казани начался 13 марта. Всего будут отремонтированы участки дорог общей площадью 30 тысяч квадратных метров.
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