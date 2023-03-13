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НовостиОбщество13 марта 2023 8:06

В Казани приступили к ямочному ремонту дорог

Сначала работы проведут на основных улицах, мостах, развязках и путепроводах
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
При температуре +5 градусов в ямочном ремонте будут использовать литой асфальт.

При температуре +5 градусов в ямочном ремонте будут использовать литой асфальт.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 13 марта в Казани стартует ямочный ремонт дорог. Сначала работы проведут на основных улицах, мостах, развязках, путепроводах. Затем они продолжаться на остальных проблемных участках.

При температуре +5 градусов в ямочном ремонте будут использовать литой асфальт. Когда воздух прогреется до +10 градусов и выше, то для этого начнут применять плотный асфальтобетон, сообщил на совещании в Исполкоме Казани председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.

Напомним, ранее ямочный ремонт дорог стартовал в Набережных Челнах. В первую очередь рабочие займутся самыми аварийными участками, где повреждения проезжей части превышают допустимые нормы.

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