В Казани приступили к ямочному ремонту дорог

При температуре +5 градусов в ямочном ремонте будут использовать литой асфальт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 13 марта в Казани стартует ямочный ремонт дорог. Сначала работы проведут на основных улицах, мостах, развязках, путепроводах. Затем они продолжаться на остальных проблемных участках.

При температуре +5 градусов в ямочном ремонте будут использовать литой асфальт. Когда воздух прогреется до +10 градусов и выше, то для этого начнут применять плотный асфальтобетон, сообщил на совещании в Исполкоме Казани председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.

Напомним, ранее ямочный ремонт дорог стартовал в Набережных Челнах. В первую очередь рабочие займутся самыми аварийными участками, где повреждения проезжей части превышают допустимые нормы.

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