В Татарстане каждый третий младшеклассник страдает ожирением

Педагогам и родителям нужно формировать у детей культуру здорового питания, считает Авдонина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый четвертый школьник в Татарстане страдает ожирением. Особенно серьезно проблема заметна среди младшеклассников – здесь лишний весь наблюдается у 32 детей из 100. Реже от ожирения страдают ученики старших классов – 11 из 100. Статистику озвучила заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

- Педагогам и родителям нужно формировать у детей культуру здорового питания, — подчеркнула спикер

Как напомнила Авдонина, ожирение даже в детском возрасте может привести к развитию ряда опасных заболеваний.

Ранее мы сообщали, что самому взрослому школьнику из Набережных Челнов 46 лет. Мужчина учится в вечерней сменной школе №65.

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