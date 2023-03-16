Минниханов в Казани принял участие в открытии Российского венчурного форума

Российский венчурный форум проводится с 2005 года. Фото: rais.tatarstan.ru

В Казани 16 марта состоялось открытие Российского венчурного форума. В нем принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

По словам Минниханова, у Казани есть платформа, где можно собраться, организовать выставки и провести обсуждение. В этом году власти для участников форума постараются создать комфортные условия пребывания, чтобы проведенное время прошло с пользой. Также глава пожелал им продуктивной работы в рамках события. После завершения вступительных речей гаис Татарстана вместе с другими почетными гостями отправились на осмотр тематической выставки стартапов.

Отметим, Российский венчурный форум проводится с 2005 года и в данное время является ключевым событием для презентации инновационных разработок. В 2023 году в рамках мероприятия обсудят обновленные модели развития рынка с учетом меняющихся внешних и внутренних факторов.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с главным раввином Казани и республики Ицхаком Гореликом. Они обсудили вопросы взаимодействия по укреплению межрелигиозных и межнациональных отношений в регионе.

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