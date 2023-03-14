Рустам Минниханов встретился с главным раввином Казани и Татарстана Ицхаком Гореликом

По словам Минниханова, Казанская иудейская религиозная община проводит активную социальную работу. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с главным раввином Казани и республики Ицхаком Гореликом. Они обсудили вопросы взаимодействия по укреплению межрелигиозных и межнациональных отношений в регионе, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

По словам Минниханова, казанская иудейская религиозная община проводит активную социальную работу, а также занимается воспитанием и образованием подрастающего поколения.

Кроме того, он поздравил Ицхака Горелика с днем рождения и вручил ему медаль Татарстана «За доблестный труд». Также раис республики поблагодарил раввина за вклад в развитие духовно-нравственных ценностей и укрепление межконфессионального мира и согласия.

Напомним, в понедельник глава Татарстана Рустам Минниханов в Саудовской Аварии провел встречу с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Тахой.

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