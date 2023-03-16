На некоторых улицах Казани запретили остановку и стоянку транспорта

Знаки были установлены с целью обеспечить беспрепятственный проезд и качественное содержание проезжей части. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 14 улицах Казани запретили остановку и стоянку транспорта. Знаки были установлены с целью обеспечить беспрепятственный проезд и качественное содержание проезжей части, сообщает Комитет по транспорту исполкома города.

Речь идет о улицах Айвазовского, Амирхана, Достоевского, Жиганова, Аделя Кутуя, Ленинградской, Карла Маркса, Меридианной, Низовой, Серова, Сыртлановой, Чайковского, Шоссейной, а также Горьковском шоссе. В связи с этим водителей просят быть внимательными и руководствоваться установленными дорожными знаками.

Напомним, в автобусах Казани установили комплексы «Дозор-М», которые фиксируют нарушения на автобусной полосе и на остановках общественного транспорта. Сейчас устройство проходит тестовое испытание.

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