В автобусах Казани установили фиксирующие нарушения комплексы "Дозор-М"

Теперь в городских автобусах установлены две системы контроля: "Дозор-М" и "Паркон-А". Фото: Ассоциация АТП Татарстана

В автобусах Казани установили комплексы "Дозор-М", которые фиксируют нарушения на автобусной полосе и на остановках общественного транспорта. Сейчас устройство проходит тестовое испытание.

Если водитель припаркуется на остановке общественного транспорта, оставит свою машину на автобусной полосе или будет ехать по ней, то "Дозор-М" зафиксирует нарушение в автоматическом режиме и отправит информацию в ГИБДД Татарстана.

Чаще всего подобные нарушения совершают автомобилисты по улицам Шмидта, Четаева, Кулагина, Суконная слобода, Зорге, Проспект Победы, Липатова, Максимова, Фучика, Татарстан, Глушко и Ноксинский Спуск, отмечает Ассоциация АТП республики.

Теперь в городских автобусах установлены две системы контроля: "Дозор-М" и "Паркон-А". Последняя уже зафиксировала 31 тысячу нарушений на 47 улицах.

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