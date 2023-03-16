В Набережных Челнах пожилой мужчина избил тростью сестру

Также пенсионер угрожал родственнице убийством Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 70-летнего местного жителя.

По материалам дела, 25 ноября прошлого года около полуночи нетрезвый подозреваемый устроил ссору с сестрой, в ходе которой несколько раз ударил ее кулаками.

Спустя время, в январе 2023 года, мужчина снова избил сестру: сначала душил ее, затем толкнул на диван и ударил несколько раз кулаками и алюминиевой тростью. Также пенсионер угрожал родственнице убийством.

Уголовное дело в отношении ранее судимого челнинца направлено в суд.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах учительница умерла после сложных родов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram