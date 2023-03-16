В Казани назвали профессии с самыми отзывчивыми коллегами

78% жителей, представляющих профессии воспитателей и квалифицированных рабочих, готовы протянуть руку помощи коллегам. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани в случае возникновения сложностей на работе воспитатели и квалифицированные рабочие чаще остальных готовы прийти на выручку своим коллегам даже без просьб о помощи. В этом признались 78% жителей, представляющих данные профессии. Соответствующее исследование провел сервис SuperJob.

Высокий уровень взаимопомощи демонстрируют медсестры, менеджеры по логистике (по 75%), PR-менеджеры, менеджеры по продажам и охранники (по 63%). Также неравнодушными оказались системные администраторы (40%), бухгалтеры (38%), юристы (33%) и операторы call-центров (30%). При этом они предпочтут дождаться прямой просьбы о помощи, так как не хотят показаться навязчивыми.

Кроме того, 9% HR-менеджеров, 8% менеджеров и 6% маркетологов готовы помочь своему коллеге, если их об этом попросит босс.

Напомним, больше всего работодатели Татарстана сейчас нуждаются в водителях, электрогазосварщиках, кондукторах и слесарях механосборочных работ. Из бюджетных областей большую потребность в кадрах испытывают здравоохранение и образование.

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