Минтруд Татарстана назвал самые востребованные специальности в республике

Работодатели Татарстана нуждаются в электрогазосварщиках и не только. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше всего работодатели Татарстана сейчас нуждаются в водителях, электрогазосварщиках, кондукторах и слесарях механосборочных работ. Об этом в прямом эфире в Центре управления регионом заявила глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

Из бюджетных областей большую потребность в кадрах испытывают здравоохранение и образование. В особенности не хватает санитарок и медсестер. Работодатели предлагают татарстанцам 43 тысячи вакансий, при этом в сельском хозяйстве рост предложений по трудоустройству вырастет к началу сезона.

Министр также подчеркнула, что в 2022 году на республиканском рынке труда увеличилась занятость в строительстве, сельском хозяйстве и на транспорте. Однако потребность в неквалифицированных рабочих кадрах все же остается.

Напомним, ранее региональные власти заявили о нехватке сотрудников на 35 предприятиях.

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