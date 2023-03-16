В Татарстане на год продлили мораторий на проверки бизнеса

В 2022 году в республике благодаря введенному мораторию количество проверок сократилось в 10,7 раза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане для поддержки предпринимательства продлили мораторий на проверки бизнеса на 2023 год. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Согласно документу, в текущем году предусматривается продление ограничений на проведение контрольных проверок при осуществлении государственного, муниципального контроля, а также госконтроля за деятельностью органов власти субъектов страны и органов местного самоуправления. В случае, если был осуществлен профилактический визит, то исключается из плана проведение плановой проверки.

Отметим, в 2022 году в республике благодаря введенному мораторию количество проверок сократилось в 10,7 раза. Также это дало возможность компаниям обеспечить стабильную работу без избыточного давления со стороны проверяющих органов и позволило сместить акцент на профилактику нарушений.

Напомним, малый и средний бизнес Татарстана в 2022 году в качестве поддержки в условиях западных санкций по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» получил более 83 миллиардов рублей. 29,3 миллиарда от этой суммы были выделены производителям сельскохозяйственной продукции.

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