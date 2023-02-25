За прошлый год бизнесмены Татарстана по нацпроекту получили более 83 миллиардов рублей

Ожидается, что финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в условиях западных санкций продолжится и в 2023 году. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Малый и средний бизнес Татарстана в 2022 году в качестве поддержки в условиях западных санкций по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» получил более 83 миллиардов рублей. Так, 29,3 миллиарда от этой суммы были выделены производителям сельскохозяйственной продукции, 21,6 миллиарда рублей – на инвестиционные цели, а свыше 2 миллиардов – на поддержку в вопросах занятости, сообщили в Минэкономики Татарстана.

- Ожидается, что в 2023 году эта работа будет продолжена. Кроме того, планируется уделить серьезное внимание расширению рынков сбыта и каналов реализации продукции, в том числе развитию онлайн-торговли, - отметили в ведомстве.

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