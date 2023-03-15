В Татарстане предприниматели могут получить до 10 миллионов рублей на обустройство пляжей

Проекты, претендующие на субсидии, должны быть реализованы именно на территории пляжей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане предприниматели могут получить от 7,5 до 10 миллионов рублей на обустройство пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов. Об этом в ходе прямого эфира в телеграм-канале рассказал председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

По его словам, общая сумма финансирования составит почти 178 миллионов рублей. Из них 143,8 миллиона рублей направят из федерального бюджета, а 34 миллиона из регионального. Эти средства будут выделены в рамках федеральной программы национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Отметим, проекты, претендующие на субсидии, должны быть реализованы именно на территории пляжей, в 200 метрах от водной границы. Средства можно потратить на обустройство пляжа и его акватории, установку зонтиков, шезлонгов, проката катамаранов, спортивных и детских площадок, точек общепита, а также на оснащение канализацией, душевыми и санитарными кабинами. При этом 30% расходов предприниматель должен взять на себя.

Напомним, в Татарстане на благоустройство парков и скверов выделят 961 миллион рублей. Средства на эти цели направят из бюджета республики.

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