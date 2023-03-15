В одном из торговых центров Чебоксар произошел пожар

Произошло задымление на первом и втором этажах в одном из развлекательных торговых центров города. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 13:59 в среду, 15 марта, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Калинина в Чебоксарах. Произошло задымление на первом и втором этажах в одном из развлекательных торговых центров города.

По словам начальника главного управления МЧС России по Чувашии полковника внутренней службы Валерия Зеленина, из здания было эвакуировано 1,2 тысячи человек, пострадавших нет. По сведениям ГДЗС, пожарные спасли одного из посетителей.

- В ликвидации приняли участие 113 человек личного состава, использовано 56 единиц техники, - отметил Зеленин.

Напомним, из-за пожара в торговом центре в Казани на улицу эвакуировались около двух тысяч человек. Посреди дня на подземной парковке там вспыхнул автомобиль.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram