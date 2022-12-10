Из-за пожара в торговом центре в Казани на улицу эвакуировались около двух тысяч человек

На место были оперативно вызваны пожарные.
Фото: МЧС Татарстана
Около 12:29 в субботу, 10 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в торговом центре «Южный» на проспекте Победы в Казани. На подземной парковке там вспыхнул автомобиль Hyundai.
В ТЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация, после которой самостоятельно эвакуировались около двух тысяч человек. На место прибыли пожарные.
Огонь к тому моменту не успел перекинуться на другие машины. К 12:48 он был потушен. Площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра.
Площадь возгорания составила один квадратный метр.
Фото: МЧС Татарстана
Пострадавших нет.
Причина произошедшего устанавливается, сообщают в МЧС Татарстана.
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