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Происшествия10 декабря 2022 11:33

Из-за пожара в торговом центре в Казани на улицу эвакуировались около двух тысяч человек

Посреди дня на подземной парковке там вспыхнул автомобиль
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На место были оперативно вызваны пожарные.

На место были оперативно вызваны пожарные.

Фото: МЧС Татарстана

Около 12:29 в субботу, 10 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в торговом центре «Южный» на проспекте Победы в Казани. На подземной парковке там вспыхнул автомобиль Hyundai.

В ТЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация, после которой самостоятельно эвакуировались около двух тысяч человек. На место прибыли пожарные.

Огонь к тому моменту не успел перекинуться на другие машины. К 12:48 он был потушен. Площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра.

Площадь возгорания составила один квадратный метр.

Площадь возгорания составила один квадратный метр.

Фото: МЧС Татарстана

Пострадавших нет.

Причина произошедшего устанавливается, сообщают в МЧС Татарстана.

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